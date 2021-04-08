Это станет началом конца Украины: Козак разразился угрозами по Донбассу

Украина не собирается наступать на Донбассе, но в Кремле продолжают истерить

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что если Украина пойдет в наступление на Донбассе, то это закончится для нее полным крахом. Об этом сообщает Медуза.

Реклама

"Я поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины о том, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это выстрел себе в ногу", – заявил он.

При этом Козак признает, что Киев не заинтересован развязать боевые действия, однако не исключил, что Украина "может заиграться" в политику.

"Я не скрываю этого, я всегда говорю, что они — дети со спичками. И когда у них что-то там случайно загорится, тоже предсказать трудно", – добавил куратор Кремля по Украине.

В тренде На Карибы теперь проще: Украина запустила безвиз с экзотической страной

Отметим, что в последние недели Россия разгоняет истерию, что якобы именно Украины спровоцировала эскалацию на Донбассе и якобы собирается наступать на боевиков. Однако это больше свидетельствует о прикрытии своих нарушений перемирия и скопления войск у границ Украины. Как сообщали новости "Сегодня", накануне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук четко заявил, что Украина не будет нападать на Донбасс.

Реклама

Читайте также, какие еще громкие заявления по Украине сделал сегодня Козак.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама