Україна перетворюється на вибухонебезпечний регіон: у Путіна знову погрожують

У Кремлі не виключають повномасштабних бойових дій на Донбасі

Кремль знову натякає на масштабну ескалацію на Донбасі, причому звинувачує у всьому Київ. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков цинічно назвав Україну дуже нестабільним регіоном.

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Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що Україна можна бути небезпечною для Росії.

"Безумовно, зараз, на жаль, Україна знову перетворюється на потенційно дуже нестабільний регіон. І, звичайно, будь-яка країна, яка має біля своїх кордонів нестабільний регіон, небезпечний, вибухонебезпечний регіон, звичайно, країна вживає необхідних заходів для забезпечення власної безпеки", – сказав Пєсков.

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У Кремлі не виключають повномасштабних бойових дій.

"Ситуація на лінії розмежування в Україні надзвичайно нестабільна. Динаміка розвитку цієї ситуації і динаміка поведінки української сторони створює небезпеку відновлення повномасштабних бойових дій. У разі відновлення бойових дій, в разі потенційного повторення людської катастрофи, схожої на Сребреницю, про що вже говорив президент Путін, жодна країна світу не залишиться осторонь. І всі країни, включаючи Росію, вживатимуть заходів", – підкреслив він.

Зазначимо, що останніми тижнями Росія розганяє істерію, що нібито саме Україна спровокувала ескалацію на Донбасі і нібито збирається наступати на бойовиків. Однак це більше свідчить про прикриття своїх порушень перемир'я і скупчення військ біля кордонів України. Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук чітко заявив, що Україна не нападатиме на Донбас.

Відео: Сьогодні

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