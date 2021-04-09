Русский
$ 27,98
33,23
  1. Влада

Україна перетворюється на вибухонебезпечний регіон: у Путіна знову погрожують

9 квітня, 14:26

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Кремлі не виключають повномасштабних бойових дій на Донбасі

Кремль знову натякає на масштабну ескалацію на Донбасі, причому звинувачує у всьому Київ. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков цинічно назвав Україну дуже нестабільним регіоном.

Реклама

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що Україна можна бути небезпечною для Росії.

"Безумовно, зараз, на жаль, Україна знову перетворюється на потенційно дуже нестабільний регіон. І, звичайно, будь-яка країна, яка має біля своїх кордонів нестабільний регіон, небезпечний, вибухонебезпечний регіон, звичайно, країна вживає необхідних заходів для забезпечення власної безпеки", – сказав Пєсков.

Читайте також: Це стане початком кінця України: Козак вибухнув погрозами щодо Донбасу

Реклама

У Кремлі не виключають повномасштабних бойових дій.

"Ситуація на лінії розмежування в Україні надзвичайно нестабільна. Динаміка розвитку цієї ситуації і динаміка поведінки української сторони створює небезпеку відновлення повномасштабних бойових дій. У разі відновлення бойових дій, в разі потенційного повторення людської катастрофи, схожої на Сребреницю, про що вже говорив президент Путін, жодна країна світу не залишиться осторонь. І всі країни, включаючи Росію, вживатимуть заходів", – підкреслив він.

Зазначимо, що останніми тижнями Росія розганяє істерію, що нібито саме Україна спровокувала ескалацію на Донбасі і нібито збирається наступати на бойовиків. Однак це більше свідчить про прикриття своїх порушень перемир'я і скупчення військ біля кордонів України. Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук чітко заявив, що Україна не нападатиме на Донбас.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Донбас Дмитро Пєсков
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Це стане початком кінця України: Козак вибухнув погрозами щодо Донбасу
Це стане початком кінця України: Козак вибухнув погрозами щодо ДонбасуВлада
Путін відмовився від переговорів із Зеленським – ОПУ
Путін відмовився від переговорів із Зеленським – ОПУВлада
Війська на кордоні України – Росія може готувати новий котел для ЗСУ
Війська на кордоні України – Росія може готувати новий котел для ЗСУВлада
Мир на Донбасі за рік і відмова Києва від
Мир на Донбасі за рік і відмова Києва від "Мінська": в Кремлі зробили гучні заявиВлада
У Києві спецназ штурмує фірму Медведчука: у МВС прояснили ситуацію
У Києві спецназ штурмує фірму Медведчука: у МВС прояснили ситуаціюВлада
Зеленський показав селфі з
Зеленський показав селфі з "промки" у зруйнованій Авдіївці (фото)Влада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти