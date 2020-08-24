"Украина не должна быть забытой": депутаты 12 стран выступили с заявлением

К поздравлениям мировых лидеров с Днем Независимости Украины подключились и парламентарии 12 стран. Они заверили в дальнейшей поддержке и указали на важный момент – чтобы конфликт в Украине не исчез с международной повестки.

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Соответствующее обращение обнародовал в Twitter заместитель председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Стюарт МакДональд.

"Парламентарии Европы, Австралии и Канады объединяются, чтобы заверить в солидарности и дружбе с украинским народом в 29-ю годовщину независимости. Мир наступит", – написал МакДональд.

Под документом поставили подписи депутаты Великобритании, Германии, Швеции, Норвегии, Польши, Латвии, Грузии, Молдовы, Румынии, Португалии, Канады и Австралии. Парламентарии напомнили, что развязанная Россией война уже унесла жизни более 13 тысяч человек, 1,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а также припомнили сбитый над Донбассом "Боинг" рейса MH17.

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"Россия продолжает с оружием нарушать территориальную целостность Украины. Это еще одна страна на европейском континенте, чьи границы пытаются изменить силой... Украина не должна быть забытой в мире, где предостаточно вопросов, претендующих на международное внимание", – говорится в заявлении.

Как сообщали новости "Сегодня", госсекретарь США Майк Помпео тоже поздравил Украину с Днем Независимости и напомнил о российской агрессии. Он озвучил четкую позицию касательно Крыма и других оккупированных Россией украинских территорий.

Напомним, сегодня Украина празднует 29-ю годовщину своей независимости. Утром началась официальная часть мероприятий, в которых приняли участие президент Владимир Зеленский с первой леди, политики, чиновники, артисты, государственные деятели. Смотрите фото и видео, как Украина празднует День Независимости.

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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