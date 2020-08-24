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"Дружба еще никогда не была крепче": Помпео поздравил Украину с праздником

24 августа, 16:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Америке также сделали заявление по оккупированному Россией Крыму

После того, как посольство США необычно поздравило украинцев с Днем Независимости, американский госсекретарь Майк Помпео тоже присоединился к поздравлениям. Он заверил, что Америка и дальше будет поддерживать Украину и дружба между странами сейчас на очень высоком уровне.

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Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Поздравляя Украину с Днем Независимости, он отметил, что США не признают оккупацию украинских территорий Россией.

"Наша поддержка свободной, стойкой и демократической Украины непоколебима. Мы по-прежнему полностью привержены дипломатическим усилиям по прекращению продолжающейся агрессии России на востоке Украины. Как мы заявили в Крымской декларации, Соединенные Штаты не признают попытку России аннексировать Крым и обещают поддерживать эту политику до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над всей украинской территорией Украине. Мы поддерживаем украинцев в правительстве и гражданском обществе, которые работают над продвижением важных трансформационных реформ, которые способствуют экономическому росту, безопасности и верховенству закона. Дружба между нашими странами никогда не была крепче. Мы надеемся на продолжение нашего партнерства и сотрудничества с лидерами и гражданами Украины по мере того, как вы строите светлое, безопасное и демократическое будущее. Желаю вам дальнейшего процветания и успехов в предстоящие годы", – заявил Помпео.

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Как сообщали новости "Сегодня", мировые лидеры еще вчера поздравили украинцев с Днем Независимости. В поздравлениях большинство стран обещают Украине поддержку. Среди них были даже королева и Папа Римский.

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Напомним, сегодня Украина празднует 29-ю годовщину своей независимости. Утром началась официальная часть мероприятий, в которых приняли участие президент Владимир Зеленский с первой леди, политики, чиновники, артисты, государственные деятели. Смотрите фото и видео, как Украина празднует День Независимости.

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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США поздравления Майк Помпео День Независимости 2020

Источник: Сегодня

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