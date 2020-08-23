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"Крым остается частью Украины": мировые лидеры поздравили украинцев с Днем Независимости

23 августа, 22:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В поздравлениях большинство стран обещают Украине поддержку

Украину с 29-й годовщиной независимости уже успели поздравить президенты США, Франции, Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии, а также Папа Франциск и Королева Елизавета II. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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"Я горжусь, что США предоставили более 41 миллиона долларов помощи Украине в борьбе с коронавирусом и его экономическим влиянием. Этот День Независимости также является важным празднованием, поскольку Украина смело продолжает противостоять российской агрессии. Я аплодирую вашим усилиям по мирному прекращению конфликта, инициированного Россией на востоке Украины", – сказано в поздравлении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Он также пообещал и далее продолжать неуклонно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины до возвращения контроля над всей ее территорией, включая Крым.

Лидер Французской Республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении, кроме прочего, отметил настойчивость и открытость Владимира Зеленского для достижения прогресса в восстановлении мира на Донбассе и заверил, что Франция вместе с Германией и в дальнейшем будет оставаться рядом с Украиной в поисках стабильного политического решения конфликта на востоке страны и отстаивать ее суверенитет в рамках международно признанных границ.

Германия также пообещала Украине помогать сохранять ее независимость, суверенитет и территориальную целостность,

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"В День Независимости Украины я хочу подчеркнуть: Крым остается частью Украины", - подчеркнул в письме Франк-Вальтер Штайнмайер.

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Папа Франциск по случаю Дня Независимости передал президенту Украины и всем украинским гражданам пожелания мира и процветания.

"В это время, когда вы празднуете День Независимости страны в условиях эпидемического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, я заверяю вас и ваших граждан в моей молитве и близости, чтобы в духе единения, солидарности и диалога вы строили стабильное и единое государство. Пусть Господь благословит вас и всех жителей вашей страны", – сказано в письме понтифика.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями народу Украины в это трудное время", – говорится в поздравлении Королевы Великобритании Елизаветы II.

Также украинцев поздравили президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая в этом году посетила с Владимиром Зеленским Донбасс, президент Республики Польша Анджей Дуда, Венгрии Янош Адер, Словакии Зузана Чапутова, король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд, президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, президент Перу Мартин Вискарра Корнехо и многие другие мировые лидеры.

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Напомним, празднования Дня Независимости Украины пройдут 24 августа, в этот день покой украинцев и порядок будут охранять 4,5 тыс. силовиков.

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День Независимости поздравления Владимир Зеленский
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