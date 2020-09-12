Украина на переговорах в Берлине согласилась на ультиматум России – СМИ

На переговорах в "нормандском формате" в Берлине 11 сентября на уровне политических советников Украина согласилась на ультиматум России изменить постановление Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году".

Реклама

Об этом со ссылкой на представителя Украины в политической подгруппе ТКГ Андрея Костина сообщает журналист Петр Шуклинов на своей странице в Facebook.

"Сегодня на встрече было отмечено, что на рассмотрении украинского парламента находится проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию п.4. По которой столько громких спекуляций. Предложенная редакция полностью соответствует Минскому комплексу мер", – заявил Костин.

В то же время журналист цитирует вице-премьера – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который добавил, что Москве ничего не обещали.

"Он сказал: Москву проинформировали, что в Раде есть обращение и депутаты рассмотрят. Понятно? Не обещали, а проинформировали", – пишет Шуклинов.

Реклама

Он добавил, что суть в 4 пункте постановления Рады о местных выборах:

"Простым языком: Донецк и Луганск без выборов в деоккупации и передачи границы. Предложение террористов и Москвы – пункт убрать. Делегация "проинформировала" Москву, что в Раду уже внесено предложение пункт изменить. А Костин добавил, что изменение постановления соответствует Минским договоренностям".

"То есть по пунктам: сначала приняли постановление в таком виде; получили по зубам на встрече с террористами; внесли предложение в Раду изменить постановление; добились встречи советников норманди; "проинформировали" там об этом Москву и назвали изменения соответствующими договоренностям; возвращаются домой", – резюмировал журналист.

Реклама

А заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что "камнем преткновения" на переговорах остается позиция большинства в Верховной Раде, которая заключается якобы в стремлении Киева "отойти от Минских соглашений".

"Договорились о том, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрен проект постановления, который корректирует то постановление, которое было принято 15 июля", – цитирует Козака ТАСС.

Напомним, на виртуальном заседании ТКГ 2 сентября полпред РФ Борис Грызлов повторил ультиматум, заявив, что новые договоренности по безопасности на Донбассе вступят в силу только после пересмотра постановления Верховной Рады о местных выборах в части невозможности проведения таких выборов на оккупированной территории.

Напомним, замглавы украинской делегации в ТКГ, председатель комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко в интервью сайту "Сегодня" назвал ультиматум россиян по Донбассу манипуляцией и блокированием переговоров.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама