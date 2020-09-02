Россия повторила Украине ультиматум по Донбассу

Грызлов снова назвал условия вступления в силу новых договоренностей по безопасности

В среду, 2 сентября, прошло очередное виртуальное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором Россия снова поставила Украине ультиматум.

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Полпред РФ Борис Грызлов заявил, что новые договоренности по безопасности на Донбассе вступят в силу только после пересмотра постановления Верховной Рады о местных выборах, сообщает ТАСС.

По словам российского представителя, непризнанные т.наз. "Донецкая и Луганская народные республики" будут готовы подписать договоренности о разведении сил и средств на новых участках и утвердить план разминирования участков после подготовки соответствующих документов.

При этом Грызлов упустил один существенный момент – т.наз. "ДНР" и "ЛНР" не являются участниками переговоров по Донбассу.

"Однако представители Донбасса считают, что договоренности должны вступить в силу после приведения постановления Верховной Рады от 15 июля о назначении местных выборов в соответствие Минским соглашениям, — сказал он журналистам. — Эта позиция должна быть зафиксирована письменно".

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В то же время Грызлов рассказал, что в ходе сегодняшнего заседания в режиме видеоконференции была достигнута договоренность о координатах новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения.

"Теперь это предстоит оформить документально", — заметил полпред РФ. По его словам, стороны также сблизили позиции по плану разминирования на 19 участках.

Напомним, замглавы украинской делегации в ТКГ, председатель комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко рассказал в интервью сайту "Сегодня", что новыйультиматум россиян по Донбассу является манипуляцией и блокированием переговоров.

Видео: Сегодня

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