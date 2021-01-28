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Украина на год продлила безвиз для британцев: сколько можно гостить у нас?

28 января, 15:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В прошлогодний указ Зеленского внесены изменения

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 28/2021, которым продлен безвизовый режим въезда и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Великобритании.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Воспользоваться безвизом смогут иностранцы, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Соответствующие изменения внесены в указ президента от 29 января 2020 года № 28 "О временном введении безвизового режима для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии". Согласно этому документу, безвизовый режим был введен с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года для развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Великобританией.

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Напомним, в октябре-2020 британский посол Мелинда Симмонс объяснила, что в ближайшее время отмены или упрощения визового режима с Украиной не стоит ждать, и дело здесь не в политике, а исключительно в безопасности британских границ.

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Хотя в июле-2017 тогдашний посол Великобритании в Украине Джудит Гоф обещала убедить свое правительство ввести "смягченный" визовый режим с Украиной.

Также сообщалось, что в октябре-2020 Зеленский совершил очень важный визит в Британию, во время которого было подписано историческое соглашение:

Видео: president.gov.ua

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Великобритания Владимир Зеленский безвизовый режим безвиз

Источник: Сегодня

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