Україна на рік продовжила безвіз для британців: скільки можна гостювати у нас?

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 28/2021, яким продовжений безвізовий режим в'їзду і транзитного проїзду через територію України для громадян Великобританії.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Скористатися безвізом зможуть іноземці, якщо строк їхнього перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Відповідні зміни внесено до указу президента від 29 січня 2020 року № 28 "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії". Згідно з цим документом, безвізовий режим було запроваджено з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року для розвитку та практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Великою Британією.

Нагадаємо, в жовтні-2020 британський посол Мелінда Сіммонс пояснила, що найближчим часом скасування або спрощення візового режиму з Україною не варто чекати, і річ тут не в політиці, а виключно в безпеки британських кордонів.

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Хоча в липні-2017 тодішній посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф обіцяла переконати свій уряд запровадити "пом'якшений" візовий режим з Україною.

Також повідомлялося, що в жовтні-2020 Зеленський здійснив дуже важливий візит до Британії, під час якого було підписано історичну угоду:

Відео: president.gov.ua

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