У Зеленского раскрыли подробности исторического соглашения с Британией

У Британии ни с одной страной мира нет подобного документа, какой был подписан с Украиной

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил детали подписанного между Украиной и Великобританией соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Реклама

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, у Британии ни с одной страной мира нет подобного документа, какой был подписан с Украиной.

"Три компонента в одном уникальном документе …Что важного удалось достичь? Наши государства стали полноценными стратегическими странами. Отныне между странами будет происходить регулярный диалог стратегического партнерства на уровне лидеров. И он будет касаться важнейших стратегических вопросов и по безопасности", – отметил Жовква.

Он напомнил, что этот партнерский диалог, можно сказать, начался буквально сразу, когда Украина и Великобритания подписали меморандум на 1,6 млрд долларов для развития украинского военного флота.

В тренде Навальный дал подсказку ФСБ: Дело раскрыть очень легко

Реклама

"Между Украиной и Британией сохранится зона свободной торговли. И со временем она еще расширится – возможности для увеличения квот на экспорт украинской аграрной продукции также заложены в соглашении. С этой целью будет действовать соответствующий Торговый комитет. Ну и не менее главное... Между двумя лидерами установились действительно дружеские отношения. И то что Борис Джонсон сам подписал новое Соглашение от имени британского правительства о многом говорит. А на переговорах, кроме политики, также много говорили об экономике", – подчеркнул замглавы ОПУ.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина предложила Британии присоединиться к платформе по деоккупации Крыма. Этот вопрос обсудили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба со своим британским коллегой Домиником Раабом.

Также смотрите комментарий Кулебы по соглашению между Украиной и Британией:

Видео: facebook.com/dmytro.kuleba

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама