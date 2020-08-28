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Украина может перенести переговоры по Донбассу из Минска – Кулеба

28 августа, 03:05

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Мол, от Минска в этом процессе — только название

Украина готова при необходимости сменить минскую площадку по урегулированию конфликта на Донбассе из-за протестов в Беларуси и реакции власти на них. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов, – пишет ТАСС.

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"От Минска в этом процессе — только название, потребности ездить туда нет. Но мы будем следить за развитием ситуации в Белоруссии и при необходимости готовы принять соответствующее решение", — сказал он.

Аналогичную точку зрения высказал в эфире и глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук. Однако он подчеркнул, что смену переговорной площадки следует согласовывать с другими участниками дискуссий. "Мы серьезно думаем над этим вопросом. Но это трехсторонняя группа. Это должно быть решение и со стороны ОБСЕ, и российской делегации", — добавил Кравчук.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию на Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Беларуси.

Ранее сообщалось, что Украина заморозила все контакты с Беларусью.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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переговоры протесты МИД Минск контактная группа по Украине

Источник: ТАСС

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