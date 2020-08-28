Во время протестов в Минске задержали более 180 человек

В Минске на акции протеста были задержаны более 180 человек, в из числе – около 15 журналистов.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правозащитный центр "Весна".
Задержанными остаются около 15 журналистов, которых принуждают удалять фото с личных мобильных телефонов.
Информацию о проверке мобильных телефонов подтвердила и Белорусская ассоциация журналистов. Там уточняют, что журналистов заставляют удалять фотографии с акции протеста.
Напомним, что протестующие в Минске провели шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади Независимости.
Поводом для сегодняшней акции протеста стало то, что накануне сотрудники ОМОНа заблокировали людей на площади Независимости в Красном костеле. Действия силовиков вызвали возмущение у руководства католической церкви в Беларуси.
Напомним, перед началом акции оппозиции ОМОН в прямом эфире задержал десятки журналистов, которых отправили в Октябрьское РОВД для проверки аккредитации.
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