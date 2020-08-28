Украина заморозила все контакты с Беларусью – МИД

Украина из-за протестов в Беларуси и реакции на них власти приостановила все контакты с белорусской стороной.
Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов, – пишет "Интерфакс".
"У нас сейчас, по сути, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу вам официально про это заявить. Мы заморозили все контакты с белорусской стороной", – сказал Кулеба в эфире украинского телеканала.
По его словам, Киев будет следить за развитием ситуации в Белоруссии и возобновит контакты с Минском, когда убедится в том, что они не несут "ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следует провести повторные выборы в Белоруссии, а также найти формат диалога "без дубинок".
Ранее сообщалось, что во время протестов в Минске задержали более 180 человек. Задержанными остаются около 15 журналистов, которых принуждают удалять фото с личных мобильных телефонов.
Информацию о проверке мобильных телефонов подтвердила и Белорусская ассоциация журналистов. Там уточняют, что журналистов заставляют удалять фотографии с акции протеста.
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