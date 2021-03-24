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Указ Зеленского исполнен: экс-министра Захарченко лишили госнаград

24 марта, 17:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Государственные награды отобрали еще и у двух высокопоставленных экс-офицеров ВСУ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подписал приказ о лишении государственных наград бывших высокопоставленных силовиков времен Януковича. Решение было принято во исполнение указа президента Владимира Зеленского о санкциях.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Наград лишились такие лица:

  • Виталий Захарченко – бывший министр внутренних дел Украины;
  • Сергей Елисеев – бывший начальник штаба – первый заместитель командующего Военно-морских сил ВСУ;
  • Дмитрий Шакуро – бывший начальник штаба – первый заместитель командующего Военно-морских сил ВСУ.

В ведомстве отметили, что эти бывшие силовики получили награды ГУР Минобороны за выполнение отдельных разведывательных задач во времена режима Януковича.

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Напомним, Захарченко сбежал в Россию в конце февраля 2014 года, после чего был объявлен в розыск. Он подозревается в причастности к массовым убийствам активистов в центре Киева с 18 по 22 февраля. В июне 2017 года в рамках "дела Майдана" прокуратура объявила новые подозрения Януковичу, Захарченко, Якименко и другим экс-чиновникам. В августе 2019-го суд заочно арестовал бывшего главу МВД.

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Кроме того, Захарченко и его соратников заподозрили в отмывании 10 миллиардов гривен. Следователи считают, что был специально создан банк для финансовых махинаций, к чему якобы имеет отношение бывший министр времен Януковича.

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разведка захарченко награды гур

Источник: Сегодня

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