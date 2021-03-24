Указ Зеленського виконано: ексміністра Захарченко позбавили держнагород

Державні нагороди відібрали ще й у двох високопоставлених ексофіцерів ЗСУ

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підписав наказ про позбавлення державних нагород колишніх високопоставлених силовиків часів Януковича. Рішення було прийнято на виконання указу президента Володимира Зеленського про санкції.

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Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Нагород втратили такі особи:

Віталій Захарченко – колишній міністр внутрішніх справ України;

– колишній міністр внутрішніх справ України; Сергій Єлісєєв – колишній начальник штабу – перший заступник командувача Військово-морських сил ЗСУ;

– колишній начальник штабу – перший заступник командувача Військово-морських сил ЗСУ; Дмитро Шакуро – колишній начальник штабу – перший заступник командувача Військово-морських сил ЗСУ.

У відомстві зазначили, що ці колишні силовики отримали нагороди ГУР Міноборони за виконання окремих розвідувальних завдань за часів режиму Януковича.

Нагадаємо, Захарченко втік до Росії в кінці лютого 2014 року, після чого був оголошений у розшук. Він підозрюється в причетності до масових вбивств активістів в центрі Києва з 18 по 22 лютого. У червні 2017 року в рамках "справи Майдану" прокуратура оголосила нові підозри Януковичу, Захарченко, Якименкой іншим ексчиновникам. У серпні 2019-го суд заочно заарештував колишнього главу МВС.

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Крім того, Захарченко та його соратників запідозрили у відмиванні 10 мільярдів гривень. Слідчі вважають, що був спеціально створений банк для фінансових махінацій, до чого нібито має відношення колишній міністр часів Януковича.

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