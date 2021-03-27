"Угроза национальной безопасности": Вениславский о судьях КСУ Тупицком и Кaсминине

Деятельность судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Кaсминина была направлена ​​во вред украинскому государству и обществу.

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Это подчеркнул представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

По его словам, их пребывание в должности судей КСУ создавало угрозу национальной безопасности, территориальной целостности и государственному суверенитету Украины.

"Даже после того, как Владимир Зеленский отстранил Тупицкого за то, что он был подозреваемым в тяжелом преступлении против правосудия, судья КСУ своими действиями всячески препятствовал деятельности органов досудебного расследования и фактически использовал Конституционный Суд как рупор для отстаивания своей абсолютно необоснованной позиции", – подытожил представитель президента в КСУ.

Ранее мы писали, что в конце февраля Зеленский отстранил Александра Тупицкого с должности судьи КСУ еще на один месяц.

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Кроме того, ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд два протокола о нарушении главы КСУ Александра Тупицкого из-за его земель в оккупированном Крыму.

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