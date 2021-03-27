"Загроза національній безпеці": Веніславський про суддів КСУ Тупицького і Кaсмініна

Діяльність суддів Конституційного Суду Олександра Тупицького і Олександра Кaсмініна була спрямована на шкоду українській державі і суспільству.

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Це підкреслив представник президента в КСУ Федір Веніславський.

За його словами, їхнє перебування на посаді суддів КСУ створювало загрозу національній безпеці, територіальній цілісності та державному суверенітету України.

"Навіть після того, як Володимир Зеленський відсторонив Тупицького через те, що він був підозрюваним у важкому злочині проти правосуддя, суддя КСУ своїми діями всіляко перешкоджав діяльності органів досудового розслідування та фактично використовував Конституційний Суд як рупор для відстоювання своєї абсолютно необґрунтованої позиції", – підсумував представник президента в КСУ.

Раніше ми писали, що наприкінці лютого Зеленський відсторонив Олександра Тупицького з посади судді КСУ ще на один місяць.

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Крім того, раніше Національне агентство з попередження корупції направило до суду два протоколи про порушення голови КСУ Олександра Тупицького через його землі в окупованому Криму.

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