У Зеленского резко отреагировали на заявление КСУ по Тупицкому: Юридически ничтожно

На Банковой требуют привлечь к уголовной ответственности авторов заявления КСУ

В Офисе президента Украины выступили с заявлением по поводу последних выводов секретариата Конституционного суда, касающихся отстранения главы КСУ Александра Тупицкого.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В заявлении сказано, что закон "О Конституционном суде Украины", регламент Конституционного суда и Положение об официальном сайте Конституционного суда четко определяют, какая информация может быть размещена на сайте КСУ.

На Банковой напомнили, что ни указанным выше, ни каким-то другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте Конституционного суда сообщения правового департамента секретариата КСУ, неизвестно кем подготовленного и по своему содержанию являющегося присвоением полномочий Конституционного суда правовым департаментом.

"Размещение таких "выводов" и "разъяснений" на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ. Соответственно, любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, являются юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе – уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного суда", – говорится в заявлении Офиса президента.

В тренде Будет ли Зеленский на инаугурации Байдена: в МИДе рассказали о переговорах

Реклама

Напомним, представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что Тупицкий не имел права созывать специальное заседание суда, где обсуждалась конституционность указа Владимира Зеленского.

А в Конституционном суде заявили, что указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого от должности судьи является неконституционным.

Также напомним, что 29 декабря Зеленский отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца от исполнения обязанностей судьи.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама