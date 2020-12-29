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Зеленский отстранил главу КСУ

29 декабря, 19:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Тупицкого отстранили на два месяца

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил на два месяца от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

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Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", – сказал Зеленский.

Отмечается, что такое решение приняли после получения ходатайства Офиса генерального прокурора.

Также представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский подчеркнул, что это не увольнение Тупицкого и не прекращение его полномочий судьи, а временная мера.

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"В соответствии со статьей 154 лицо, которое назначил на должность президент Украины, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности. То есть президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца", – заявил Федор Вениславский.

Напомним, главу КСу Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем использования заведомо ложных показаний свидетеля.

Кроме того, ранее в СНБО призвали Тупицкого подать в отставку.

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КСУ Владимир Зеленский судья тупицкий
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