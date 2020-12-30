Тупицкий не имел права созывать КСУ: у Зеленского выступили с заявлением

Отстраненный президентом глава Конституционного суда Александр Тупицкий не имел права созывать сегодняшнее специальное заседание суда, где обсуждалась конституционность указа Владимира Зеленского.

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Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает ОПУ.

По его словам, Тупицкий уже со вчерашнего дня не может выполнять обязанности судьи КСУ (следовательно, и главы суда).

"По закону о КСУ, специальное пленарное заседание может быть созвано исключительно председателем КСУ или лицом, исполняющим его полномочия. Господин Тупицкий не имеет на сегодняшний день полномочий ни как судья, ни как председатель, который отстранен от должности, созвать специальное пленарное заседание Конституционного суда. То есть он не может участвовать в заседаниях КСУ, он не может участвовать в других мероприятиях, которые проходят в КСУ", – сказал Вениславский.

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В то же время он объяснил, что Зеленский одобрил просьбу прокуратуры отстранить Тупицкого, чтобы судья не мог вмешиваться в ход расследования в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым.

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Представитель президента добавил, что заявление суда о неконституционности указа Зеленского не имеет никаких юридических последствий, поскольку юридический департамент, который подписался как автор такого разъяснения, не имеет полномочий давать никаких разъяснений относительно официального толкования тех или иных норм действующего законодательства, в частности статьи 154 УПК.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне к президенту обратился Офис генерального прокурора с просьбой отстранить Тупицкого от должности судьи на два месяца. Это связано с тем, что ему сообщили о подозрении в подкупе свидетеля.

Видео: Сегодня

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