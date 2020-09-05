Так в Офисе президента прокомментировали новые санкции против украинцев, среди которых Порошенко и Вакарчук

Новые российские санкции против ряда украинских политиков, чиновников и дипломатов введены на фоне отравления российского оппозиционера Алексея Навального и кризиса в Беларуси, ведь эти события грозят России ужесточением санкций в отношении ее граждан. Об этом говорится в заявлении Офиса президента (ОП) Украины.

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"Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны", – объяснили в ОП.

У президента Владимира Зеленского также напомнили, что расширение санкций со стороны России не является уникальным событием. Но обычно в таких решениях меньше политической мотивации.

"Мотивация подобных действий всегда не имеет очевидных логических объяснений и носит, скорее, ситуативный спекулятивный характер. В пропагандистских целях. Однако сейчас этот "технологический прием" со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий – прежде всего, безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшегося политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношений с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции", – отметили у Зеленского.

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В ОП добавили, что российские санкции не будут влиять на политическую ситуацию внутри Украины.

В тренде У Зеленского "посоветовали" России вводить санкции против всех украинцев

"Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, исключать нельзя, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистских провокаций) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье", – резюмировали в Офисе президента.

Кроме того, в заявлении отмечается, что с таким же успехом санкции можно вводить против всех граждан Украины.

"Если сегодняшнее введение ограничительных санкций касается принципиальных позиций, позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, к высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, в незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий. И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, 4 сентября правительство России расширило список лиц, в отношении которых вводят специальные экономические санкции. Теперь под них, среди прочих, попал пятый президент (2014-2019) Украины Петр Порошенко, украинский певец и бывший нардеп Святослав Вакарчук, его бывшая коллега, депутат из "Голоса" Соломия Бобровская. Также в список попала внефракционный депутат Виктория Гриб, член "Батькивщины" Михаил Волынец.

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Напомним, в ответ на агрессию Росси против Украины страны Запада каждые полгода продолжают экономические санкции в отношении РФ.

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