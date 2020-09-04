"Безнаказанность не должна допускаться": страны ЕС могут воспользоваться санкциями после отравление Навального

Применение химического оружия совершенно неприемлемо ни при каких обстоятельствах

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с заявлением от имени 27 государств-членов Евросоюза и осудил отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Применение химического оружия совершенно неприемлемо ни при каких обстоятельствах, представляет собой серьезное нарушение международного права и международных стандартов в области прав человека", – подчеркивается в заявлении.

"Европейский союз призывает к совместному международному ответу (на инцидент с Навальным – Ред.) и оставляет за собой право принимать соответствующие действия, в том числе посредством ограничительных мер", – сказано в документе.

В нем отмечается, что это новое покушение на гражданина России произошло на территории Российской Федерации. "Российское правительство должно сделать все возможное, чтобы расследовать это преступление при полной прозрачности и привлечь виновных к ответственности", – призвали государства ЕС.

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Они указали на то, что "безнаказанность не должна и не будет допускаться".

Европейский союз также призвал Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования.

Государства-члены ЕС выразили благодарность берлинской больнице Charite за лечение Навального и пожелали ему скорейшего и полного выздоровления.

"Европейский союз продолжит внимательно следить за этим делом и оценивать его последствия", – отмечается в заявлении Борреля от имени 27 государств-членов ЕС.

Как известно, оппозиционного российского политика Алексея Навального госпитализировали 20 августа после резкого ухудшения самочувствия во время перелета из Томска в Москву. В берлинской клинике Charité был поставлен диагноз – отравление ядом "Новичок", которым в британском Солсбери в 2018 году пытались убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

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В ответ на это ряд западных стран уже пригрозили ввести новые санкции против России. А МИД Украины назвал отравление "бесчеловечной расправой Кремля над оппозиционным политиком".

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