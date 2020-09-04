Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука

Правительство России расширило список лиц, в отношении которых вводят специальные экономические санкции. Теперь под них, среди прочих, попал пятый президент (2014-2019) Украины Петр Порошенко.

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Постановление в пятницу, 4 сентября, опубликовали на официальном портале правовой информации РФ.

Кроме бывшего главы государства, под санкции попал еще ряд украинских чиновников и депутатов. В частности, украинский певец и бывший нардеп Святослав Вакарчук, его бывшая коллега, депутат из "Голоса" Соломия Бобровская. Также в список попала внефракционный депутат Виктория Гриб, член "Батькивщины" Михаил Волынец.

Напомним, 17 декабря 2019 года Россия ввела новые санкции против Украины , расширив список товаров, запрещенных для экспорта в РФ, а также внесла в "черный список" украинцев, против которых Кремль ввел санкции.

Ранее сообщалось, что 23 декабря в России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие.

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Напомним, в ответ на агрессию Росси против Украины страны Запада каждые полгода продолжают экономические санкции в отношении РФ.

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