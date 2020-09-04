Українська
$ 27,69
32,73
  1. Новости политики

Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука

4 сентября, 22:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Оккупанты решили применить экономические санкции против украинских политиков

Правительство России расширило список лиц, в отношении которых вводят специальные экономические санкции. Теперь под них, среди прочих, попал пятый президент (2014-2019) Украины Петр Порошенко.

Реклама

Постановление в пятницу, 4 сентября, опубликовали на официальном портале правовой информации РФ.

Кроме бывшего главы государства, под санкции попал еще ряд украинских чиновников и депутатов. В частности, украинский певец и бывший нардеп Святослав Вакарчук, его бывшая коллега, депутат из "Голоса" Соломия Бобровская. Также в список попала внефракционный депутат Виктория Гриб, член "Батькивщины" Михаил Волынец.

Напомним, 17 декабря 2019 года Россия ввела новые санкции против Украины , расширив список товаров, запрещенных для экспорта в РФ, а также внесла в "черный список" украинцев, против которых Кремль ввел санкции.

В тренде
Доллар по 29, накопительные пенсии и прогноз инфляции: самое важное из интервью Дениса Шмыгаля

Ранее сообщалось, что 23 декабря в России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие.

Реклама

Напомним, в ответ на агрессию Росси против Украины страны Запада каждые полгода продолжают экономические санкции в отношении РФ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Святослав Вакарчук санкции Петр Порошенко санкции против Украины

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Журналиста Бутусова вызвали в Офис генпрокурора по делу о наемниках Вагнера
Журналиста Бутусова вызвали в Офис генпрокурора по делу о наемниках ВагнераПолитика
Интрига на местных выборах: пойдет ли Порошенко в мэры Киева
Интрига на местных выборах: пойдет ли Порошенко в мэры КиеваПолитика
У Путина есть два варианта, что делать с Лукашенко – американский эксперт
У Путина есть два варианта, что делать с Лукашенко – американский экспертПолитика
В Германии хотят на два года заморозить
В Германии хотят на два года заморозить "Северный поток – 2": Путин понимает только этот языкПолитика
"Как фанера": полет Верещук над Киевом рассмешил соцсетиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять