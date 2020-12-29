У Украины нет политической воли? Песков нарвался на "ответку" из Офиса Зеленского

На самом деле проблема не в Украине, а в нежелании России выполнить договоренности

Выполнение договоренностей Парижского саммита по Донбассу зависит от России, а не от политической воли Украины, как об этом говорят в Кремле.

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Так ответил пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает "Укринформ".

Он назвал сегодняшнее заявление спикера Кремля классической и абсолютно предсказуемой российской пропагандой. Советник главы ОПУ напомнил Пескову о "нормандских" договоренностях относительно прекращения огня, освобождения пленных, допуска представителей Красного Креста.

"Чтобы выполнить это обещание гуманитарного характера, не нужны никакие дополнительные или специальные политические шаги от Украины, это не вопрос политической воли с чьей-либо стороны. Чтобы допустить представителей Красного Креста и освободить людей, нужно всего лишь несколько простых решений – именно со стороны России. Однако, это не выполнено", – сказал Подоляк.

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По его словам, проблема здесь вовсе не в политической воле Украины. Напротив, благодаря настойчивости президента Украины удалось разблокировать переговоры по Донбассу.

"Если РФ упорно не выполняет даже базовые обещания гуманитарного характера, которые действительно могли бы облегчить жизнь и сократить страдания людей из-за войны, то разговоры о политике с их стороны выглядят чересчур цинично неправдоподобно. А с точки зрения людей на Донбассе – даже абсурдно", – добавил Подоляк.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Владимир Зеленский рассказывал, когда позвонит Путину. Он также выразил уверенность, что президент РФ точно с ним пообщается.

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