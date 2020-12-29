Плюет и хамит России? У Путина поставили на место Соловьева из-за Зеленского

В Кремле заявили, что резкие высказывания российского пропагандиста Владимира Соловьева в адрес президента Украины Владимира Зеленского никак не отображают политику России в отношении Украины. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

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Журналист спросил, разделяют ли в Кремле определения российских государственных СМИ, что якобы президент Украины "плюет, хамит и ведет себя вызывающе" по отношению к России, на что Песков отмежевался от скандальных высказываний пропагандистов и намекнул одному из них, что его слова ничего не стоят.

"Я не использовал подобные фразы. Владимир Соловьев волен задавать вопросы и формулировать их, как он хочет – он журналист. Но безусловно Владимир Соловьев никоим образом не формулирует внешнюю политику РФ – вы знаете, что она формулируется президентом", – сказал спикер Кремля.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Владимир Зеленский рассказывал, когда позвонит Путину. Он также выразил уверенность, что президент РФ точно с ним пообщается.

Тем временем у Путина уже пожаловались на украинскую власть. Песков заявил, что у Киева якобы нет политической воли для нормализации отношений с Россией.

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