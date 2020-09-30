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У Путина отреагировали на слова Фокина о войне России с Украиной

30 сентября, 15:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бывший представитель ТКГ отметился скандальным заявлением, за что уже вылетел из переговорной группы

Витольда Фокина уже уволили из Трехсторонней контактной группы за то, что он не считает, что Россия ведет войну против Украины. А вот в Кремле обрадовались такому заявлению уже бывшего переговорщика.

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Об этом сообщает УНИАН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что таким высказыванием Фокин якобы "солидаризировался с очевидностью".

"На Донбассе не происходит войны между Украиной и Россией и не происходило. На Донбассе происходит внутриукраинский конфликт", – сказал он, отвечая на вопрос, солидарны ли в Кремле с позицией Фокина.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 сентября Витольд Фокин приходил на заседание комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Там он, отвечая на вопросы депутатов, отказался четко сказать, воюет ли Россия против Украины, отметив: "…никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной, я пока не видел". В самой украинской делегации ТКГ тоже удивленно отреагировали на слова Фокина.

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Аннексия Крыма

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях. Это случилось после того, как в феврале – марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно информации мониторинговой миссии ООН по правам человека, с начала войны на Донбассе погибли 14 тысяч человек, в том числе более трех тысяч мирных жителей. Более семи тысяч человек получили ранения.

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Россия война на Донбассе Дмитрий Песков Витольд Фокин
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