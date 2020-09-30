У Путина отреагировали на слова Фокина о войне России с Украиной

Витольда Фокина уже уволили из Трехсторонней контактной группы за то, что он не считает, что Россия ведет войну против Украины. А вот в Кремле обрадовались такому заявлению уже бывшего переговорщика.

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Об этом сообщает УНИАН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что таким высказыванием Фокин якобы "солидаризировался с очевидностью".

"На Донбассе не происходит войны между Украиной и Россией и не происходило. На Донбассе происходит внутриукраинский конфликт", – сказал он, отвечая на вопрос, солидарны ли в Кремле с позицией Фокина.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 сентября Витольд Фокин приходил на заседание комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Там он, отвечая на вопросы депутатов, отказался четко сказать, воюет ли Россия против Украины, отметив: "…никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной, я пока не видел". В самой украинской делегации ТКГ тоже удивленно отреагировали на слова Фокина.

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Аннексия Крыма

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях. Это случилось после того, как в феврале – марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно информации мониторинговой миссии ООН по правам человека, с начала войны на Донбассе погибли 14 тысяч человек, в том числе более трех тысяч мирных жителей. Более семи тысяч человек получили ранения.

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