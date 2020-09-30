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Зеленский убрал Фокина из Трехсторонней контактной группы

30 сентября, 13:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Переговорщик продержался в Контактной группе всего полтора месяца

Президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Витольда Фокина от исполнения обязанностей первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе после того, как он не увидел войны с Россией на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

На Банковой отметили, что для президента принципиально, чтобы участники ТКГ в своих заявлениях руководствовались исключительно национальными интересами.

"Президент констатировал, что Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства", – заявили в ОПУ.

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Теперь работа украинской делегации в ТКГ продолжится с четким пониманием, что Россия контролирует оккупированные территории, а цель Украины – вернуть эти земли, людей и установить мир на условиях Киева.

"Подчеркиваем, что нельзя просто назвать миром условия временной оккупации части нашей территории, закрыв глаза на существование оккупационных структур и полное отсутствие безопасности на этой территории. Нужно вывести из Украины все незаконные вооруженные формирования, их военную технику, провести полную деоккупацию и вернуть Украине контроль над частью границы с Россией. Только это может быть путем к настоящему миру. Призываем членов делегации Украины в Трехсторонней контактной группе работать в режиме 24/7 для достижения указанной главной цели", – заявили у Зеленского.

Отметим, что после скандальных высказывания Фокина о Донбассе Рада собиралась обратиться к президенту с тем, чтобы отозвать переговорщика из ТКГ. В самой украинской делегации ТКГ уже отреагировали на слова Фокина. Кравчука и Резникова тоже неприятно удивили его заявления.

Напомним, Фокин был назначен Зеленским 18 августа, но продержался в переговорной группе всего полтора месяца.

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Владимир Зеленский ТКГ Витольд Фокин

Источник: Сегодня

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