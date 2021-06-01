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У Ермака новый зам, а у Жовквы – новая должность: что Зеленский затеял в ОПУ

1 июня, 09:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На Банковой рассказали, чем будет заниматься новый помощник главы ОПУ и какие новые функции у Жовквы

/ Фото: president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский назначил новым заместителем главы Офиса президента Андрея Сибигу, а также создал новое структурное подразделение, которое будет заниматься вопросами евроинтеграции.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Банковая решила усилить взаимодействие с Кабмином и Радой в вопросах реализации внешнеполитических решений президента. Для этого новым заместителем Ермака назначен опытный дипломат Сибига – он будет заниматься вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.

Также в ОПУ появилась новая должность замглавы ОПУ по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и соответствующее структурное подразделение. Эту должность будет занимать Игорь Жовква. В первую очередь он будет координировать сотрудничество с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Верховной Радой.

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Игорь Жовква. Фото: president.gov.ua

Как пояснил глава Офиса Андрей Ермак, Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми партнерами в международных отношениях, поэтому системность этой работы является главным условием для ее успеха.

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"Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено президентом Владимиром Зеленским", – отметил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в интервью немецкому изданию Зеленский ответил на опасения НАТО о втягивании в конфликт на Донбассе.

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