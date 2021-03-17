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Новый заместитель Ермака: что известно об Игоре Брусило, и чем будет заниматься

17 марта, 15:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас новый помощник Ермака занимается визитом президента одной из стран ЕС

Новый заместитель главы Офиса президента Игорь Брусило на новой должности будет заниматься организацией и информационным сопровождением международных визитов и мероприятий с участием главы государства Владимира Зеленского.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Чем будет заниматься

По его словам, он продолжит курировать работу Службы государственного протокола и церемониала президента, чем занимался ранее, но при этом расширятся полномочия по качественному содержательному наполнению и организации международных визитов, рабочих поездок и мероприятий с участием Зеленского.

Кроме того, говорит он, будет разъяснять важность и цели зарубежных визитов президента и визитов в Украину глав иностранных государств, правительств, руководителей международных организаций.

"Задачи будут ставиться непосредственно руководителем Офиса президента и, безусловно, по поручению президента", – подчеркнул Брусило.

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Сейчас он занимается подготовкой официального визита в Украину 18-19 марта президента Литвы Гитанаса Науседы.

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Кто такой Игорь Брусило

Игорь Брусило с 2002 года работал в протоколе президента Украины.

Кроме того, он работал в Аппарате Верховной Рады в сфере обеспечения межпарламентского взаимодействия.

В 2007-2011 годах находился на дипломатической службе в посольстве Украины в Италии.

В 2012 году вернулся к работе в протоколе главы государства.

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Офис президента Игорь Брусило

Источник: Сегодня

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