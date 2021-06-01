У Єрмака новий заступник, а у Жовкви – нова посада: що Зеленський затіяв в ОПУ

На Банковій розповіли, чим займатиметься новий помічник глави ОПУ і які нові функції у Жовкви

/ Фото: president.gov.ua

Глава держави Володимир Зеленський призначив новим заступником глави Офісу президента Андрія Сибігу, а також створив новий структурний підрозділ, який буде займатися питанням євроінтеграції.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Банкова вирішила посилити взаємодію з Кабміном і Радою у питаннях реалізації зовнішньополітичних рішень президента. Для цього новим заступником Єрмака призначений досвідчений дипломат Сибіга – він буде займатися питаннями зовнішньої політики і розвитку стратегічного партнерства.

Також в ОПУ з'явилася нова посада заступника голови ОПУ з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та відповідний структурний підрозділ. Цю посаду обійматиме Ігор Жовква. В першу чергу він буде координувати співпрацю з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і Верховною Радою.

Ігор Жовква. Фото: president.gov.ua

Як пояснив глава Офісу Андрій Єрмак, Україна зацікавлена у розвитку рівноправного і взаємовигідного співробітництва з усіма партнерами в міжнародних відносинах, тому системність цієї роботи є головною умовою для її успіху.

Реклама

"Потенціал усіх владних інституцій України має бути використаний на сто відсотків для того, щоб ми могли забезпечити повноправну інтеграцію нашої держави до структур Євросоюзу та НАТО, як це й визначено президентом Володимиром Зеленським", – зазначив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в інтерв'ю німецькому виданню Зеленський відповів на побоювання НАТО про втягування в конфлікт на Донбасі.