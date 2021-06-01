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У Єрмака новий заступник, а у Жовкви – нова посада: що Зеленський затіяв в ОПУ

1 червня, 09:43

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На Банковій розповіли, чим займатиметься новий помічник глави ОПУ і які нові функції у Жовкви

/ Фото: president.gov.ua

Глава держави Володимир Зеленський призначив новим заступником глави Офісу президента Андрія Сибігу, а також створив новий структурний підрозділ, який буде займатися питанням євроінтеграції.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Банкова вирішила посилити взаємодію з Кабміном і Радою у питаннях реалізації зовнішньополітичних рішень президента. Для цього новим заступником Єрмака призначений досвідчений дипломат Сибіга – він буде займатися питаннями зовнішньої політики і розвитку стратегічного партнерства.

Також в ОПУ з'явилася нова посада заступника голови ОПУ з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та відповідний структурний підрозділ. Цю посаду обійматиме Ігор Жовква. В першу чергу він буде координувати співпрацю з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і Верховною Радою.

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Ігор Жовква. Фото: president.gov.ua

Як пояснив глава Офісу Андрій Єрмак, Україна зацікавлена у розвитку рівноправного і взаємовигідного співробітництва з усіма партнерами в міжнародних відносинах, тому системність цієї роботи є головною умовою для її успіху.

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"Потенціал усіх владних інституцій України має бути використаний на сто відсотків для того, щоб ми могли забезпечити повноправну інтеграцію нашої держави до структур Євросоюзу та НАТО, як це й визначено президентом Володимиром Зеленським", – зазначив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в інтерв'ю німецькому виданню Зеленський відповів на побоювання НАТО про втягування в конфлікт на Донбасі.

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