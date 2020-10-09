"Тут грабить нечего": как выглядит парламент Кыргызстана после погрома (фото)

Неизвестные громили и жгли кабинеты депутатов и оставили после себя горы мусора

В Кыргызстане пятые сутки продолжаются массовые беспорядки, во время которых недовольные исходом парламентских выборов митингующие разгромили Белый дом, т.е., здание парламента республики – Жогорку Кенеш.

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Как сейчас выглядит парламент, показало информагенство АКИpress.

В Белом доме разбиты стекла, сломаны двери, сгорело около 10 кабинетов, оргтехника и мебель раскурочена, выполненные из гипсокартона стены разломаны, а в одной из комнат протестующие даже содрали со стены герб республики. В здании лежат горы мусора, оставленного мятежниками, и стоят аккуратно собранные стопки книг.

Здание взяли под охрану дружинники, которые рассказывают, что каждую ночь в парламент пытаются войти некие люди, однако их не пускают внутрь и призывают не мародерствовать: "Тут грабить или красть нечего. Мы пытаемся сохранить его и передать легитимной власти. Мы защищаем страну".

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек объявлен режим чрезвычайного положения и вводятся войска с бронетехникой.

Также напомним, что в центре Бишкека вспыхнули массовые беспорядки, в ход пошли кулаки, камни, бутылки и огнестрельное оружие.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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