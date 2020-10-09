В Бишкеке объявили режим ЧП – президент Кыргыстана вводит в столицу войска

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения.

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В указе говорится, что решение было принято в связи с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков. Поэтому для скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка в Бишкек будут введены войска.

Генштабу вооруженных сил республики поручено ввести в города воинские формирования с военной техникой для организации блокпостов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

С 20:00 по местному времени (17:00 по Киеву) 9 октября до 08:00 (5:00 по Киеву) 21 октября в столице Кыргызстана будет введено чрезвычайное положение, в рамках которого могут:

вводить комендантский час;

вводить особый режим въезда и выезда граждан;

запрещать отдельным гражданам покидать свой дом (квартиру) либо место временного проживания;

привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделения уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел;

запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов;

выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе иностранных граждан, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;

в целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по производству и поставкам продукции вносить изменения в планы их работы, устанавливать особый режим работы предприятий;

запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам;

ввести контроль за СМИ, если эти средства могут использоваться для нагнетания обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение;

ввести особые правила пользования связью;

ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб;

проверять документы в местах массового скопления граждан;

вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено чрезвычайное положение, принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности.

А тем временем стало известно, что на площади Ала-Тоо в Бишкеке начались массовые беспорядки. Сторонники Садыра Жапарова, пришедшие на место, где собрались митингующие сторонники Алмазбека Атамбаев и Омурбека Бабанова, устроили драку, сообщает издание 24.kg.

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Стороны закидывают друг друга камнями и бутылки. Началась массовая драка. Лидеры и организаторы акции протеста ушли с трибуны, ее заняли митингующие сторонники Садыра Жапарова.

На фоне продолжающихся протестов в Кыргызстане Центральная избирательная комиссия страны сообщила, что до 6 ноября назначит дату новых парламентских выборов.

Также напомним, что 9 октября президент Жээнбеков отправил в отставку правительство и премьер-министра Кубатбека Боронова.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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