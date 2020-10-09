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В Бишкеке начались массовые беспорядки (видео)

9 октября, 14:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В центре города была слышна стрельба, противники забрасывали друг друга бутылками

В столице Кыргызстана Бишкеке на площади Ала-Тоо начались массовые беспорядки. Там сторонники претендента на пост премьера Садыра Жапарова пришли на место, где митингуют сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова, и устроили драку.

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Об этом сообщает издание 24.kg

Стороны закидывают друг друга камнями и бутылками. Началась массовая драка. Лидеры и организаторы акции протеста ушли с трибуны, ее заняли митингующие сторонники Садыра Жапарова.

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На площади Ала-Тоо слышны звуки стрельбы, летят камни, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

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