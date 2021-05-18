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Тупицкого будут судить: что инкриминируют экс-главе КСУ

18 мая, 13:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бывшему главе Конституционного суда светит штраф, исправительные работы и даже арест

Скриншот

Скриншот

Государственное бюро расследований завершило расследование дела, в котором экс-глава Конституционного суда Александр Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и даче ложных показаний.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Подкуп свидетеля (статья 386 УК Украины)

Следствие выяснило, что в октябре 2018 года подозреваемый из корыстных побуждений и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины совершил подкуп свидетеля, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением активами Зуевского энергомеханического завода.

Эта статья предусматривает штраф от 50 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев.

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Дача ложных показаний (статья 384)

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Тупицкий в течение 2018-2019 годов неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты в особо тяжком преступлении.

Наказание – исправительные работы на срок до двух лет или арест до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Сейчас стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования, после чего дело будет передано в суд.

Как сообщали новости "Сегодня", в деле Зуевского энергомеханического завода Тупицкий не явился в суд для избрания меры пресечения 2 апреля. 15 апреля он снова не пришел – якобы Тупицкий попал в больницу.

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