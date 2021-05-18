Тупицького будуть судити: що інкримінують ексголові КСУ

Скріншот

Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи, в якій ексголова Конституційного Суду Олександр Тупицький підозрюється у підкупі свідка і неправдивому свідченні.

Реклама

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Підкуп свідка (стаття 386 КК України)

Слідство з'ясувало, що в жовтні 2018 року підозрюваний з корисливих мотивів і в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України здійснив підкуп свідка, щоб він відмовився від дачі свідчень або дав завідомо неправдиві свідчення у кримінальному провадженні, пов'язаному з протиправним заволодінням активами Зуєвського енергомеханічного заводу.

Ця стаття передбачає штраф від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців.

Реклама

Дача неправдивих свідчень (стаття 384)

Тупицький протягом 2018-2019 років неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури у цьому самому провадженні завідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту в особливо тяжкому злочині.

Покарання – виправні роботи на строк до двох років або арешт до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Тепер стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, після чого справу буде передано до суду.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у справі Зуєвського енергомеханічного заводу Тупицький не з'явився в суд для обрання запобіжного заходу 2 квітня. 15 квітня він знову не прийшов – нібито Тупицький потрапив до лікарні.