Просто в лес уйду: в Сети жестко посмеялись над скандальным нардепом Трухиным

Скандал с нардепом Александром Трухиным, который пытался уйти с места ДТП и предлагал полицейскому взятку, вдохновил пользователей интернета на мемы. Самой популярной стала фраза нардепа "Давайте я тихонько в лес уйду".
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А певец и шоумен Александр Положинский запостил в Facebook маленькое стихотворение по мотивам скандального видео.
Скандальное видео
Скандал с Трухиным
"Украинская правда" обнародовала видеозапись с нагрудных камер полицейских с места ДТП в августе 2021 года. После ее публикации Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа"
На записи слышно, как Трухин обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько в лес уйду". Также он обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским и предлагает взятку из денег, которые якобы лежат у него в сумке в машине. Депутат обращался к правоохранителю и обещал "найтись" потом и "отблагодарить".
2 февраля Генеральная прокуратура начала производство по факту предложения взятки должностному лицу.
Скандальное ДТП
- Авария произошла 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева. Автомобиль, в котором был нардеп, из-за несоблюдения безопасной дистанции врезалась в другую машину, также пострадал третий автомобиль. В аварии серьезно пострадали шесть человек.
- Сначала полиция официально не подтверждала, что в деле об аварии фигурирует нардеп Александр Трухин. Но на данный момент это уже не вызывает сомнений. Однако правоохранители до сих пор не установили, был ли Трухин за рулем в момент ДТП.
- После публикации видео с места ДТП глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал выгнать Трухина из партии.
- 2 февраля стало известно об исключении Александра Трухина из партии "Слуга народа" — такое решение приняла глава партии Елена Шуляк.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что исключение народного депутата Александра Трухина из партии "Слуга народа" является вопросом справедливости.