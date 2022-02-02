Просто в лес уйду: в Сети жестко посмеялись над скандальным нардепом Трухиным

В Сети смеются над предложениями нардепа полицейскому

Нардеп Трухин стал героем мемов / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандал с нардепом Александром Трухиным, который пытался уйти с места ДТП и предлагал полицейскому взятку, вдохновил пользователей интернета на мемы. Самой популярной стала фраза нардепа "Давайте я тихонько в лес уйду".

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А певец и шоумен Александр Положинский запостил в Facebook маленькое стихотворение по мотивам скандального видео.

Скандальное видео

Скандал с Трухиным

"Украинская правда" обнародовала видеозапись с нагрудных камер полицейских с места ДТП в августе 2021 года. После ее публикации Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа"

На записи слышно, как Трухин обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько в лес уйду". Также он обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским и предлагает взятку из денег, которые якобы лежат у него в сумке в машине. Депутат обращался к правоохранителю и обещал "найтись" потом и "отблагодарить".

2 февраля Генеральная прокуратура начала производство по факту предложения взятки должностному лицу.

Скандальное ДТП