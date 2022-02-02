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Просто в лес уйду: в Сети жестко посмеялись над скандальным нардепом Трухиным

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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2 февраля, 14:33
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В Сети смеются над предложениями нардепа полицейскому
Нардеп Трухин стал героем мемов
Нардеп Трухин стал героем мемов / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандал с нардепом Александром Трухиным, который пытался уйти с места ДТП и предлагал полицейскому взятку, вдохновил пользователей интернета на мемы. Самой популярной стала фраза нардепа "Давайте я тихонько в лес уйду".

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А певец и шоумен Александр Положинский запостил в Facebook маленькое стихотворение по мотивам скандального видео.

Скандальное видео

Скандал с Трухиным

"Украинская правда" обнародовала видеозапись с нагрудных камер полицейских с места ДТП в августе 2021 года. После ее публикации Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа"

На записи слышно, как Трухин обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько в лес уйду". Также он обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским и предлагает взятку из денег, которые якобы лежат у него в сумке в машине. Депутат обращался к правоохранителю и обещал "найтись" потом и "отблагодарить".

2 февраля Генеральная прокуратура начала производство по факту предложения взятки должностному лицу.

Скандальное ДТП

  • Авария произошла 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева. Автомобиль, в котором был нардеп, из-за несоблюдения безопасной дистанции врезалась в другую машину, также пострадал третий автомобиль. В аварии серьезно пострадали шесть человек.
  • Сначала полиция официально не подтверждала, что в деле об аварии фигурирует нардеп Александр Трухин. Но на данный момент это уже не вызывает сомнений. Однако правоохранители до сих пор не установили, был ли Трухин за рулем в момент ДТП.
  • После публикации видео с места ДТП глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал выгнать Трухина из партии.
  • 2 февраля стало известно об исключении Александра Трухина из партии "Слуга народа" — такое решение приняла глава партии Елена Шуляк.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что исключение народного депутата Александра Трухина из партии "Слуга народа" является вопросом справедливости.

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