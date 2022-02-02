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Просто в ліс піду: у Мережі жорстко посміялися зі скандального нардепа Трухіна

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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2 лютого, 14:33
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У Мережі сміються з пропозицій нардепа поліцейському
Нардеп Трухін став героєм мемів
Нардеп Трухін став героєм мемів / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандал із нардепом Олександром Трухіним, який намагався піти з місця ДТП та пропонував поліцейському хабаря, надихнув користувачів інтернету на меми. Найпопулярнішою стала фраза нардепа "Давайте я тихенько до лісу піду".

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А співак та шоумен Олександр Положинський запостив у Facebook маленький вірш за мотивами скандального відео.

Скандальне відео

Скандал із Трухіним

"Українська правда" оприлюднила відеозапис із нагрудних камер поліцейських із місця ДТП у серпні 2021 року. Після його публікації Олександра Трухіна виключили із партії "Слуга народу"

На записі чути, як Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько в ліс піду". Також він обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським та пропонує хабар із грошей, які нібито лежать у нього в сумці в машині. Депутат звертався до правоохоронця і обіцяв "знайтись" потім і "віддячити".

2 лютого Генеральна прокуратура розпочала провадження за фактом пропозиції хабара посадовій особі.

Скандальна ДТП

  • Аварія сталася 23 серпня 2021 року у Дарницькому районі Києва. Автомобіль, у якому був нардеп, через недотримання безпечної дистанції врізався в іншу машину, також постраждав третій автомобіль. В аварії серйозно постраждали шестеро людей.
  • Спочатку поліція офіційно не підтверджувала, що у справі про аварію фігурує нардеп Олександр Трухін. Але зараз це вже не викликає сумнівів. Проте правоохоронці досі не встановили, чи був Трухін за кермом у момент ДТП.
  • Після публікації відео з місця ДТП голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв вигнати Трухіна з партії.
  • 2 лютого стало відомо про виключення Олександра Трухіна з партії "Слуга народу" – таке рішення ухвалила голова партії Олена Шуляк.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що виключення народного депутата Олександра Трухіна із партії "Слуга народу" є питанням справедливості.

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