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СЕГОДНЯ Новости политики

Взятка Трухина вдохновила известного певца на новый хит

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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2 февраля, 11:38
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Александр Положинский написал стихотворение по мотивам слов депутата
Положинского потянуло на творчество после выходки Трухина
Положинского потянуло на творчество после выходки Трухина / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандал с исключенным из "Слуги народа" депутатом Александром Трухиным продолжает набирать обороты, а также вдохновляет некоторых на творчество.

Певец и шоумен Александр Положинский выложил в Facebook рифмованный текст, посвященный словам Трухина на видеозаписи с места нашумевшей аварии.

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"Давай я тихонечко в лес уйду
Позже с Денисом разговор проведу
А тех 150 себе можешь забрать
И я найдусь потом, так что не надо исполнять", — написал он.

Скандал с Трухиным

Нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" после того, как была обнародована видеозапись с нагрудных камер полицейских с места ДТП в августе 2021 года.

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На записи слышно, как Трухин обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько в лес уйду". Кроме того, он обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским и предлагает взятку из денег, которые якобы лежат у него в сумке в машине — 150 тысяч (только неизвестно, в какой валюте). Депутат обращался к правоохранителю и обещал "найтись" потом и "отблагодарить". На видео он также подтвердил, что был за рулем попавшей в ДТП машины.

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Что известно об аварии

  • Авария, в причастности к которой подозревают Трухина, произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе в Киеве. В ней серьезно пострадали шесть человек.
  • Сайт "Сегодня" разобрался в ситуации с ДТП. По информации МВД, Трухин действительно находился в автомобиле, спровоцировавшем аварию на Бориспольской трассе.
  • Сначала полиция официально не подтверждала, что в деле об аварии фигурирует нардеп Александр Трухин. Но на данный момент это уже не вызывает сомнений. Тем не менее правоохранители все еще не установили, был ли нардеп Трухин за рулем в момент ДТП.
  • После публикации видео с места ДТП глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал выгнать Трухина из партии.

Кто такой Александр Положинский

Положинский — украинский певец, шоумен, радиоведущий. Больше всего известен как лидер украинской группы "Тартак", созданной в 1996 году, которая в январе этого года заявила о своем распаде.

Также он писал песни для других исполнителей либо участвовал в их создании. Среди этих исполнителей — Руслана, Kozak System, Riffmaster, Арсен Мирзоян и другие.

Положинский известен своей патриотической общественной позицией, которую он неоднократно выражал в текстах своих песен и во время публичных выступлений.

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