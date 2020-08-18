Транзит власти в Беларуси уже подготовлен, остались нюансы с заменой Лукашенко

Общенациональная забастовка государственных предприятий, СМИ и масштабные протесты в Беларуси не утихают. Люди не согласны с результатами президентских выборов 9 августа, на которых "победителем" ЦИК назвал Александра Лукашенко. Белорусы требуют перевыборов. Лукашенко против, заявляя, что "даже после смерти страну не отдаст". Но ни на Западе, ни в Украине сомнений нет – Лукашенко должен уйти. И лишь вопрос времени, как это произойдет.

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На сегодня назначено первое заседание координационного совета по передаче власти в Беларуси, который еще 14 августа создал штаб Светланы Тихановской – главной конкурентки Лукашенко на выборах. Но хватит ли сил у белорусской "оппозиции" (которой, по сути, нет) и протестующих заставить Лукашенко пойти на перевыборы? Ведь европейские лидеры ситуацию в Беларуси обсуждают по телефону с Владимиром Путиным. В первой части материалла о политичической ситуации – "Кремль осознает нелегитимность Лукашенко, но хочет гарантий: чего ждать Украине" ,сайт "Сегодня" детально проанализировал роль России в протестах в Беларуси. Во второй части мы публикуем детальный анализ сценариев транзита власти, угроз для Украины и возможного "договорняка" Запада с Россией.

Сценарии транзита власти

Жесткий политический кризис в Беларуси набирает обороты. И хоть сами белорусы избегают аналогий с революцией, по факту так оно и есть. Люди восстали против авторитарного режима Лукашенко, который низменно правил страной 26 лет. Ситуация зашла в тупик: народ требует отставки Лукашенко и новых выборов президента, Лукашенко категорически против.

Правда, вчера с уст "последнего диктатора Европы" прозвучали новые-старые идеи о проведении в Беларуси конституционного референдума. Заявление тут же подхватили российские СМИ и Telegram-каналы, где прокремлевские "политологи всех разливов" раскручивают информацию о том, что якобы такой референдум может пройти одновременно с президентскими и парламентскими выборами, после чего Лукашенко может стать главой (а, по факту, "свадебным генералом") Союзного государства Беларуси и России. Якобы Кремль не при чем и Беларусь сама должна решить свою судбьу.

В самой Беларуси такую идею пока даже не обсуждают ни лидеры оппозиции, ни сами протестующие. По словам аналитика Украинского института будущего Игара Тышкевича, конституционный референдум – это старая заготовка Лукашенко по транзиту власти – реализация чего-то среднего между иранским и казахским сценарием разделения власти. Почему Лукашенко вытащил эту заготовку из-под полы именно сейчас? Он таким образом пытается предложить свой вариант компромисса по выходу из кризиса.

"Если такой компромисс будет принят, перевыборы президента и парламента в любом случае произойдут. Есть три базовых варианта. Первый – с Лукашенко вдруг что-то случается, он уходит и в любом случае будут перевыборы. И, скорее всего, эта же концепция сыграет, только уже без влияния Лукашенко. Второй – силой или любым другим способом Лукашенко подавляет протесты. Но протестные настроения все равно никуда не исчезают и будет необходима трансформация системы. Поэтому чуть позже, но Лукашенко все равно выйдет на тот же сценарий. И третий – компромисс. На подготовку к референдуму Лукашенко получает год, ведь если это компромисс, тогда новая Конституция должна пройти общественное обсуждение. Это займет месяца четыре. Потом указ президента о референдуме, изменения в бюджет, выделение денег... По таймингу мы выходим где-то на конец 2021 года", – сказал сайту "Сегодня" Игар Тышкевич.

Угрозы для Украины

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Во-первых, нужно помнить, что у Украины более тысячи километров общей границы с Беларусью. Во-вторых, у наших стран довольно тесные экономические отношения – товарооборот по итогам прошлого года составил более $5 млрд. Поэтому, каким бы ни был будущий политический ландшафт в Беларуси, Украине уже нужно думать, как сохранить экономические и выстраивать политические отношения. Но, по словам экспертов, это не повод воздерживаться от осуждения жестких действий белорусских силовиков. Правда, раунд на роль регионального лидера мы уже проиграли – первую скрипку играет Москва. Особенно на фоне выдачи "вагнеровцев" России и отзыва посла Украины из Беларуси для консультаций.

По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, как бы парадоксально это не звучало на фоне сегодняшних протестов, мы должны понимать, что следующий президент Беларуси, независимо от того, когда он будет избран, для Украины может быть хуже, чем Лукашенко.

"Объясню почему. Лукашенко, учитывая 26 лет его пребывания при власти, был сторонником тезиса, что дружественные отношения с Украиной не означают, что он всерьез воспринимал Майдан или другие вещи. Несмотря на это он говорил, что из Беларуси в Украину можно ехать исключительно на тракторе, а не на танке. Если мы посмотрим на участников нынешнего политического ландшафта Беларуси, в частности, на Тихановскую, мне немного странно, как человек объявляет себя национальным лидером, пребывая за пределами государства. Я не исключаю, что будет разыгрываться сценарий избрания президентом Виктора Бабарико или Валерия Цепкало. Это фактически два альтернативных центра влияния в Беларуси. Цепкало где-то между Россией и Украиной, а Тихановская на территории ЕС. Но, интересно, что у обоих звучат достаточно пророссийские тезисы. Есть у меня такое чувство, что политический класс Беларуси в значительной степени пребывает в пророссийской повестке дня. Это серьезная угроза и проблема для нас", – сказал сайту "Сегодня" Евгений Магда.

"Договорняк" по-европейски

Завтра в Брюсселе пройдет экстренный саммит по Беларуси. Лидеры Евросоюза должны объявить о введении персональных санкций против режима Лукашенко, призвать к перевыборам президента Беларуси и отпустить всех незаконно задержанных на акциях в Беларуси.

Но официальных переговоров или поддержки белорусской оппозиции со стороны официального Брюсселя мы не видим. Напротив, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждают Беларусь напрямую с Владимиром Путиным. Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск, Беларусь) Арсений Сивицкий написал в своем Facebook, что Кремль может и отозвать официальное признание результатов президентских выборов в Беларуси, чтобы белорусский общенациональный протест не стал антироссийским, поэтому Кремль будет воздерживаться от каких-либо форм военной, политической и дипломатической поддержки Лукашенко.

"Кремль дает гарантии западным столицам, что ни при каких обстоятельствах Москва не введет свои войска по запросу Лукашенко для участия в подавлении протестов белорусских граждан и готовит почву для розыгрыша в Беларуси плана "Козака 2.0", аналогичного молдавскому кейсу 2019 года", – написал Сивицкий.

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Сайт "Сегодня" подробно писал о прошлогоднем "договорняке" США, ЕС и России по Молдове. По словам замглавы правления Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, формирование в июле 2019 года в Молдове "гибридной коалиции" проевропейских сил во главе с Майей Санду (бывшего премьера Молдовы – Авт.) и пророссийских социалистов во главе с президентом Игорем Додоном, было компромиссом между ЕС, США и Россией. Не последнюю скрипку в формировании этого компромисса сыграл замглавы российской Администрации президента Дмитрий Козак.

"Но с самого начала коалиция была нежизнеспособной и только усилила позиции Додона. Еще в разгар кризиса Украина и Румыния, как государства-соседи, которые хорошо понимали молдавский контекст, со скепсисом отнеслись к такому "компромиссу" и не ошиблись. Соблазн найти подобный компромисс в Беларуси немалый. Россия и здесь может попробовать сыграть роль конструктивного брокера и "под таким соусом" усилить в Беларуси свои позиции. Правда, в Беларуси тоже есть государства-соседи, которые хорошо понимают контекст: прежде всего Литва и Польша, и, наконец Украина, и есть надежда, что их позиция станет предохранителем для неестественных и нежизнеспособных компромиссов. К тому же, есть надежда, что кейс Молдовы доказал коллективному Западу, что сделки с Россией не дают ни ЕС, ни США никаких преимуществ, а лишь легитимизируют российские достижения", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Герасимчук.

Напомним, сегодня вечером общенациональные протесты по всей Беларуси продолжатся, люди скандируют "Уходи!" в адрес Лукашенко и требуют повторных выборов президента:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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