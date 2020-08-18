Меркель срочно созвонилась с Путиным из-за ситуации в Беларуси

Европа не признает победу Лукашенко на выборах и осуждает кровопролитие, а Россия помогает белорусской власти

Пока в Европе предупреждают, что Россия может попытаться "присоединить" Беларусь, немецкий канцлер Ангела Меркель созвонилась с российским лидером Владимиром Путиным – они обсудили белорусский кризис.

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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

Путин и Меркель обстоятельно рассмотрели ситуацию в Беларуси, которая сложилась после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки.

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В свою очередь канцлер Германии подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса, говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне Лукашенко заявлял, что якобы канцлер Германии ему звонила и хотела поговорить: "Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти – Науседа (президент Литвы Гитанас Науседа. – Ред.), там и прочие… Мы хотим поговорить… Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока". Однако у Меркель уличили Лукашенко во лжи.

Также на днях созванивались президенты Беларуси и России. Лукашенко рассказал, что Путин думает о протестах в Беларуси. Белорусский лидер выразил уверенность, что сможет удержать власть.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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