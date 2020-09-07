Трам хочет заморозить "Северный поток – 2" и наказать Россию за отравление Навального

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального вполне может быть использовано в качестве повода для прекращения строительства российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщает ТАСС.

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"Конечно, я поддержал бы эту меру, – сказал он журналистам. – Я был первым, кто поднял эту тему. Вы и не слышали о "Северном потоке – 2" до тех пор, пока я не поднял эту тему".

"Мы защищаем Германию от России, а Германия платит миллиарды долларов России за энергоносители и от 60% до 70% энергоносителей поступает ей из России, — продолжал он. — Я говорил об этом на протяжении многих лет, в то время как никто не упоминал об этом — о санкциях и обо всем том, что мы сделали для Украины, в то время как предыдущая администрация отправляла туда подушки, а мы — противотанковые средства".

"Я поднимал эту тему много лет назад, и Россия этим недовольна, — добавил Трамп. — Вы не слышали о "Северном потоке — 2", пока я не был избран на пост президента. Я задал вопрос: почему Германия заключает сделку, предусматривающую выплаты России миллиардов долларов, а мы обеспечиваем защиту Германии от России и, более того, Германия не выполняет своих обязательств, поскольку направляет около 1% на цели обороны, в то время как должна направлять 2%. И даже этот уровень низок. Но при мне страны НАТО стали направлять на цели обороны на 400 млрд долларов в год больше, а главная цель НАТО состоит в защите Европы от России".

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Напомним, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Ангела Меркель согласна с министром иностранных дел Хайко Маасом, чтопозиция Берлина по "Северному потоку – 2" будет зависеть от расследования отравления Навального.

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А один из фаворитов на пост лидера Христианско-демократического союза Германии и потенциальный преемник Ангелы Меркель на должности канцлера Фридрих Мерц призвал на два года заморозить строительство "Северного потока – 2".

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