В Германии хотят на два года заморозить "Северный поток – 2": Путин понимает только этот язык

Один из фаворитов на пост лидера Христианско-демократического союза Германии и потенциальный преемник Ангелы Меркель на должности канцлера Фридрих Мерц требует на два года заморозить строительство российского газопровода "Северный поток – 2".

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Такое решение, говорит немецкий политик, должно быть принято из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил в интервью популярному изданию Bild.

"До сих пор я, несмотря на все сомнения, был за продолжение строительства трубопровода. Но после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать", – сказал политик.

"Я предлагаю ввести немедленную двухлетнею заморозку строительства, то есть мораторий. К сожалению, Путин понимает только этот язык", – подчеркнул Мерц.

Напомним, глава фракции оппозиционной партии "Союз-90"/"зеленые" в Бундестаге ФРГ Катрин Геринг-Эккардт заявила, что отравление Навального должно стать поводом для прекращения строительства "Северного потока – 2".

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Еще один кандидат на пост главы Христианско-демократического союза, глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что ситуация вокруг отравления Навального выходит за границы германо-российских отношений и требует единого европейского жесткого ответа, вплоть до отказа от "Северного потока – 2".

В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко главе правительства РФ Михаилу Мишустину заявил, что отравления Навального якобы "не было":

Видео: Пул первого

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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