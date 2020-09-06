Путин не досидит до конца своего срока: отравление Навального стало "последней каплей"

То, что многие предвидели, – случилось. Эксперты немецкой лаборатории бундесвера установили: российского оппозиционера и общественного активиста Алексея Навального отравили веществом группы "Новичок". В свое время оно громко заявило о себе в деле об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Впоследствии доказано, что операцию провели тайные агенты РФ.

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В прессе тех стран, которые традиционно имеют прохладные отношения с Кремлем, уже появились громкие заголовки. "Послание Путина: посмотрите на Навального и поймете, что с вами будет, если вы станете оппозиционером", – пишет в заголовке одна из ведущих нидерландских газет De Volkskrant.

"Нападение на Скрипаля – это предупреждение всем российским агентам, которые подумывают перейти на сторону Запада. А нападение на Навального – предупреждение россиянам, которые думают уйти в оппозицию", – пишет журналист издания.

В британских и французских СМИ писали об оппозиционной деятельности Навального и демонстративном игнорировании его со стороны властей. Журналисты подметили, что Путин никогда не называл Навального по имени, так будто его не существует, используя такие эвфемизмы, как "упомянутый персонаж" и "этот господин". Британская The Guardian считает, что Путин понял серьезность угрозы Навального после выборов мэра в Москве в 2013 году, когда оппозиционер без доступа к телевидению и другим СМИ набрал 27 процентов голосов.

Путин не досидит до конца своего срока

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"Новичок", который относят к группе запрещенных видов химического оружия, традиционно использовался российскими спецслужбами. И хотя в деле Навального сейчас больше вопросов, в Европе уже открыто говорят о необходимости России как минимум на них ответить и провести честное расследование. Премьер- министр Германии, где сейчас находится оппозиционер, Ангела Меркель заявила, что его хотели "заставить замолчать", и пообещала проинформировать ведущие структуры ЕС, НАТО, Организацию по запрещению химического оружия.

Пока официальные чины ЕС придерживаются сдержанной риторики, настаивая на необходимости провести расследования и только потом делать выводы. В контексте европейской политики, как правило, это означает принимать или не принимать новые санкции. Вероятно, вопрос возможности введения новых ограничений лидеры ЕС обсудят на следующем саммите 24 сентября.

А вот оппозиционные политики и независимые эксперты уже сейчас уверены, что след России просматривается в этом деле невооруженным взглядом.

"Это предупреждение российской оппозиции, российскому обществу и миру в целом: "Смотрите, мы можем это сделать, и никто ничего не может с этим поделать!". Это выглядит как сильная позиция для Путина, но на самом деле это говорит об ужасной слабости и страхе в коридорах Кремля. И этот страх на данный момент исходит из белорусского демократического восстания (что уже является отличным примером для всех россиян, которые устали от Путина), но он также мотивирован предстоящими местными выборами в России, где Кремль может потерпеть поражение. В этот чувствительный момент , по извращенной логике Владимира Путина, имеет смысл отравить его самого громкого оппонента. Но оказывается, что даже такая неприкрытая агрессия для россиян все менее страшна. Поэтому я делаю ставку: Владимир Владимирович не останется в Кремле до 2036 года", – рассказал сайту "Сегодня" Роланд Фредерштайн (Roland Freudenstein), директор Центра европейских исследований Вилфрида Мартенса (Брюссель).

Независимое расследование... в России

Покушение на оппозиционера может стать поворотной точкой в отношениях ЕС и России – считают европейские эксперты.

В Германии растет напряжение вокруг скандального газопровода "Северный поток – 2". Его строительство и так вызывало немало недоумений и возражений в политической среде ЕС – теперь оно снова на повестке дня.

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"Это откровенное покушение на убийство кремлевскими структурами, подобными мафиозным, не должно просто нас взволновать. Оно должно иметь реальные последствия, – заявила Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt), сопредседатель Партии Зеленых в Бундестаге. – "Северный поток – 2" – это не то, что мы и дальше можем совместно реализовывать с Россией".

Пересмотреть газовый проект Кремля призвал Ангелу Меркель и председатель комитета бундестага по внешней политики Но́рберт Рёттген.

"Мы должны проводить жесткую политику и отвечать на единственном языке, который Путин понимает – языке газовых поставок", – считает он.

Спикер Европейской комиссии Питер Штано, заявил, что коллективный ответ ЕС последует после того, как установят виновных. Но учитывая, что расследование других громких дел, таких как убийство журналистки Анны Политковской и оппозиционера Бориса Немцова, смерть юриста Сергея Магнитского, остались нераскрытыми – существует мало шансов на правосудие в России.

"Мы хотим видеть заслуживающее доверия тщательное расследование, которое даст нам ответы на вопросы, возникшие у российского и европейского населения", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

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Смогут ли европейские следователи докопаться до правды – ведь в этот раз отравление произошло в самой России, а не в Европе, как в случае Скрипалей, и многие улики будут следователям недоступны?

"Сомневаюсь, что виновные в нападении на Навального когда-нибудь будут найдены. В отличие от дел Скрипаля, нападение на Навального произошло в России. Это практически исключает эффективное расследование со стороны зарубежных экспертов. Российское расследование, которое могло бы легко установить виновных, не состоится по понятным причинам. По сути, это оставляет на усмотрение семьи и фонда Навальных, гражданских инициатив и независимых СМИ сбор информации из открытых источников. Я могу себе представить, что, как и в исследовании Bellingcat по MH17, такая гражданская инициатива может помочь установить истинную картину того, что случилось с Навальным, и, возможно, даже выявить причастных к этому людей. Такие доказательства могут в конечном итоге использоваться иностранными следователями и прокурорами", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" Йорг Форбриг (Joerg Forbrig), директор по Центральной и Восточной Европе Немецкого фонда Маршалла США (Берлин).

Поворотная точка в отношениях с Кремлем

Чем аукнется России очередное громкое дело с применением запрещенного вещества против оппозиционера, если ее вина будет доказана?

В Кремле придерживаются традиционной для себя риторики – теорий заговора. Мол, все это организовано для того, чтобы получить предлог для введения новых санкций против России.

"Происходящее вокруг ситуации с Навальным все больше доказывает, что это спланированная акция против России, чтобы в результате ввести новые санкции и попытаться сдержать развитие нашей страны", – заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В деле Скрипаля британские следователи практически сразу же вышли на след российских спецслужб. Впоследствии множественные улики не оставили ни капли сомнений – за отравлением стоят высокие чины Минобороны РФ, а тогдашняя британский премьер Тереза Мей напрямую обвинила в отравлении Путина. Ей вторили и менее видные деятели с призывами ввести санкции против России за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.

Евросоюз, хоть и осудил действия российских властей, но ограничился персональными санкциями против руководства Минобороны РФ, руководителя Главного управления Генерального штаба вице-адмирала Игоря Костюкова, его первого заместителя генерал-лейтенанта Владимира Алексеева и исполнителей – офицеров ГРУ Александра Мишкина (Александра Петрова) и Анатолия Чепиги (Руслана Боширова).

Пойдет ли Брюссель дальше на этот раз и когда закончится терпение у европейских чиновников?

"Определяющим в коллективном ответе Запада будет позиция Германии, где Навальный сейчас находится на лечении", – считает Форбриг.

По его словам, возможно, что это станет последней каплей и Берлин таки перейдет к более решительным действиям в отношении России.

"Недавнее убийство гражданина Грузии российскими боевиками в Берлине также сыграло не последнюю роль в том, что Германия теперь, похоже, занимает более жесткую позицию в отношении России. Вполне вероятно, что Германия будет ориентироваться на коллективный ответ ЕС и НАТО, который включит, в конечном итоге, политические и экономические санкции. Самый четкий ответ, которого сейчас требуют многие в Германии, – остановка "Северного потока – 2". Если такая решительная реакция со стороны Германии и ее западных союзников действительно появится, то нападение на Навального может стать столь необходимым поворотным моментом в западных подходах к государственному терроризму России. Этот сдвиг давно назрел", – рассказал сайту "Сегодня" Роланд Фредерштайн.

По словам Фредерштайна, скорее всего, ЕС расширит санкционный список российских олигархов. Они хоть напрямую и не связаны с отравлением, но без их поддержки режим Путина не был бы таким стойким.

"И, конечно же, следуя этой логике, дебаты о "Северном потоке – 2" набирают новую силу. Этот проект давно следовало свернуть, и я надеюсь, что его можно остановить сейчас. Как это часто бывает, ключ находится в Берлине, и правительству Германии придется прекратить притворяться, будто – это взаимовыгодный бизнес-проект. Теперь в конце туннеля есть свет", – говорит он.

В украинском МИДе уже призвали к "единодушной решительной позиции и твердому осуждению цивилизованного мира, включая санкции" за эту "бесчеловечную расправу".

АВТОР СТАТЬИ: Виктория Шестоперова (Брюссель)

Напомним, соратница Навального заявила, что Путин дал отмашку на убийство оппозиционера, и теперь Путин боится, что после 13 сентября люди выйдут в регионахи подавить очаги протестов уже будет невозможно.

Видео: Mash

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