"Только фактовые": Венедиктова рассказала о заведенных на Медведчука делах

У Офиса генпрокурора пока нет оснований для вручения Медведчуку подозрения

У Офиса генерального прокурора на сегодняшний день нет оснований для вручения подозрения главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, несмотря на введенные против него санкции, а заведенные против него дела пока только фактовые.

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Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает УНИАН.

"Мы разграничиваем санкции и уголовное производство. Там, где есть уголовное производство, это – юридический вопрос. Есть ли такие производства? Есть. Но я эти дела не расследую. Ко мне приходят органы следствия и говорят: есть материалы, посмотрите, надо подписать подозрение. Я смотрю доказательную базу, и, если считаю подозрение аргументированным и законным, я это делаю", – объяснила Венедиктова.

По ее словам ни один орган расследования материалов по Медведчуку до сих пор не предоставил.

Венедиктова рассказала, что существует несколько дел, в которых фигурирует Медведчук, но они "фактовые".

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"Есть несколько таких дел, но они фактовые. Их достаточно много, и многие из них открываются по решению суда. Кто-то сообщает, что он что-то там написал, сказал – и это государственная измена. Мы могли и не открывать, потому что не видели состава преступления по государственной измене, но общественность пошла в суд, и суд нас обязал открыть", – рассказала генпрокурор.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в черный список. Санкции касаются всего имущества нардепа, а также части акций одного из украинских телеканалов, которые принадлежат Оксане Марченко.

Виктор Медведчук пытался обжаловать в Верховном суде введенные против него санкции.

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