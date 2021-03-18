Українська
$ 27,7
32,99
  1. Новости политики

"Только фактовые": Венедиктова рассказала о заведенных на Медведчука делах

18 марта, 00:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

У Офиса генпрокурора пока нет оснований для вручения Медведчуку подозрения

У Офиса генерального прокурора на сегодняшний день нет оснований для вручения подозрения главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, несмотря на введенные против него санкции, а заведенные против него дела пока только фактовые.

Реклама

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает УНИАН.

"Мы разграничиваем санкции и уголовное производство. Там, где есть уголовное производство, это – юридический вопрос. Есть ли такие производства? Есть. Но я эти дела не расследую. Ко мне приходят органы следствия и говорят: есть материалы, посмотрите, надо подписать подозрение. Я смотрю доказательную базу, и, если считаю подозрение аргументированным и законным, я это делаю", – объяснила Венедиктова.

По ее словам ни один орган расследования материалов по Медведчуку до сих пор не предоставил.

Венедиктова рассказала, что существует несколько дел, в которых фигурирует Медведчук, но они "фактовые".

В тренде
Мальдивы по дешевке: Арахамия рассказал, во сколько ему обошелся отдых в люксовом отеле
Реклама

"Есть несколько таких дел, но они фактовые. Их достаточно много, и многие из них открываются по решению суда. Кто-то сообщает, что он что-то там написал, сказал – и это государственная измена. Мы могли и не открывать, потому что не видели состава преступления по государственной измене, но общественность пошла в суд, и суд нас обязал открыть", – рассказала генпрокурор.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в черный список. Санкции касаются всего имущества нардепа, а также части акций одного из украинских телеканалов, которые принадлежат Оксане Марченко.

Виктор Медведчук пытался обжаловать в Верховном суде введенные против него санкции.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дело генпрокуратура Виктор Медведчук подозрение Ирина Венедиктова
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что произошло 15 марта? Три события,
Что произошло 15 марта? Три события, "изменивших" УкраинуВласть
Депутат Рады второй раз заразилась коронавирусом
Депутат Рады второй раз заразилась коронавирусомВласть
Россия пытается выбить вакцину AstraZeneca с европейского рынка – Ткаченко
Россия пытается выбить вакцину AstraZeneca с европейского рынка – ТкаченкоВласть
Доверие к Зеленскому резко выросло: Подоляк назвал две причины
Доверие к Зеленскому резко выросло: Подоляк назвал две причиныВласть
"Не дискриминируйте людей": Гройсман требует от правительства отменить ограничения на вакцинациюВласть
Переговоры по Донбассу сорвала террористка: что произошло на заседании ТКГ
Переговоры по Донбассу сорвала террористка: что произошло на заседании ТКГВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять