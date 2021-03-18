"Тільки фактові": Венедіктова розповіла про заведені на Медведчука справи

У Офісу генпрокурора поки немає підстав для вручення Медведчуку підозри

У Офісу генерального прокурора на сьогодні немає підстав для вручення підозри голові політради "Опозиційною платформи – За життя" Віктору Медведчуку, незважаючи на запроваджені проти нього санкції, а заведені проти нього справи поки тільки фактові.

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Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає УНІАН.

"Ми розмежовуємо санкції і кримінальне провадження. Там, де є кримінальне провадження, це – юридичне питання. Чи є такі провадження? Є. Але я ці справи не розслідую. До мене приходять органи слідства і кажуть: є матеріали, подивіться, треба підписати підозру. ЧЯ дивлюся доказову базу, і, якщо вважаю підозру аргументованою і законною, я це роблю", – пояснила Венедіктова.

За її словами жоден орган розслідування матеріалів по Медведчуку досі не надав.

Венедіктова розповіла, що існує кілька справ, у яких фігурує Медведчук, але вони "фактові".

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"Є кілька таких справ, але вони фактові. Їх досить багато, і багато з них відкриваються за рішенням суду. Хтось повідомляє, що він щось там написав, сказав – і це державна зрада. Ми могли і не відкривати, тому що не бачили складу злочину щодо державної зради, але громадськість пішла до суду, і суд нас зобов'язав відкрити", – розповіла генпрокурор.

Нагадаємо, 19 лютого Рада національної безпеки і оборони внесла Віктора Медведчука і його дружину Оксану Марченко до чорного списку. Санкції стосуються всього майна нардепа, а також частини акцій одного з українських телеканалів, які належать Оксані Марченко.

Віктор Медведчук намагався оскаржити у Верховному суді запроваджені проти нього санкції.

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