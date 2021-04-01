Тищенко закатил скандал на Прикарпатье: проверял журналистов, искал оружие (видео)

В какой-то момент Тищенко забыл, где находится – на Закарпатье или Прикарпатье

В Ивано-Франковской области продолжает "штормить" 87-й округ на довыборах в Верховную Раду. На этот раз там устроил скандал народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко.

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Об этом рассказали в "Чесно".

Ночью он вместе с другими "слугами народа" пришли на заседание избирательной комиссии. Сначала он перепутал Прикарпатье с Закарпатьем.

"Мы возмущены, потому что эти ростки сепаратизма (указывая на одного из кандидатов в депутаты Александра Шевченко. – Ред.) на Закарпатье – это позор…" – сказал Тищенко, а кто-то из присутствующих напомнил, что депутат находится на Прикарпатье.

Также Тищенко ополчился против самого Шевченко, требуя от него извинений перед громадой и встать на колени. Более того, по требованию Тищенко кандидата "выдворили" с избирательного участка (хотя он имеет право находиться на участке и контролировать процесс подсчета голосов).

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Потом Тищенко пошел еще дальше – начал требовать журналистские удостоверения, изымать их, проверять на подлинность, требовать паспорта, проводить обыск людей с целью поиска оружия. Одно из удостоверений с надписью "Пресса" он таки забрал и передал полиции, заявив, что оно поддельное.

Напомним, ранее политические партии "Слуга народа" и "За майбутнє" заявили о победе своих кандидатов – Василия Вирастюка и Александра Шевченко – на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области. Обе партии ссылались на результаты параллельного подсчета голосов.

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