Тищенко влаштував скандал на Прикарпатті: перевіряв журналістів, шукав зброю (відео)

У якийсь момент Тищенко забув, де знаходиться – на Закарпатті чи Прикарпатті

В Івано-Франківській області продовжує "штормити" 87-й округ на довиборах до Верховної Ради. Цього разу там влаштував скандал народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко.

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Про це розповіли в "Чесно".

Вночі він разом з іншими "слугами народу" прийшли на засідання виборчої комісії. Спочатку він переплутав Прикарпаття із Закарпаттям.

"Ми обурені, тому що ці паростки сепаратизму (вказуючи на одного з кандидатів в депутати Олександра Шевченка. – Ред.) на Закарпатті – це ганьба..." – сказав Тищенко, а хтось із присутніх нагадав, що депутат перебуває на Прикарпатті.

Також Тищенко ополчився проти самого Шевченка, вимагаючи від нього вибачень перед громадою і встати на коліна. Більш того, на вимогу Тищенка кандидата "видворили" з виборчої дільниці (хоча він має право перебувати на дільниці і контролювати процес підрахунку голосів).

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Потім Тищенко пішов ще далі – почав вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї. Одне з посвідчень з написом "Преса" він таки забрав і передав поліції, заявивши, що воно підроблене.

Нагадаємо, раніше політичні партії "Слуга народу" і "За майбутнє" заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка – на довиборах у 87-му окрузі в Івано-Франківській області. Обидві партії посилалися на результати паралельного підрахунку голосів.

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