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"Я – бультерьер президента": Тищенко перевели на Закарпатье

24 марта, 13:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Слуга народа повеселил новой фразой о своей преданности президенту

Народный депутат Николай Тищенко возглавил закарпатскую ячейку "Слуги народа". При этом он отметился меткой фразой о верности президенту Владимиру Зеленскому. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале PavlovskyNeews.

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На вопрос о том, изменится ли как-то его сфера деятельности после Киева на Закарпатье, он дал странный ответ: "Вы все время уходите от сути… Я – бультерьер президента. Где будет команда, где нужна будет моя работа, там я буду и работать".

"Закарпатье – это один из самых сложных регионов. Это регион, где минимум пять раз менялась власть, а люди оставались и люди ценили любовь, добро, труд. Поэтому сегодня мы должны сделать все – дать работу, достойную зарплату и веру в то, что вместе сделаем Украину сильной", – сказал Тищенко.

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Видео: PavlovskyNEWS

Напомним, Тишенко был главой киевской ячейки "Слуги народа". Теперь временно, до конца локдауна, столичную организацию возглавит Леся Забуранная.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее нардеп Ирина Верещук потроллила Тищенко под Радой.

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Закарпатье Николай Тищенко слуга народа

Источник: Сегодня

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