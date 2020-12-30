Татарова отказались арестовать под Новый год: что решил суд

Высший антикоррупционный суд со второй попытки так и не назначил меру пресечения для замглавы Офиса президента Олега Татарова в связи с отзывом прокурорами своей просьбы об аресте. Соответствующее решение озвучено на сегодняшнем заседании суда.

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Во время судебного заседания прокурор заявил, что отзывает ходатайство об избрании меры пресечения для Татарова в виде ареста с альтернативой залога в 10 млн грн, поскольку недостаточно ознакомился с подозрением чиновнику.

Судья поддержал просьбу прокурора об отзыве ходатайства и постановил вернуть прокурорам материалы ходатайства о мере пресечения.

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Как сообщали новости "Сегодня", Татаров проходит фигурантом в деле о квартирах Нацгвардии. Его подозревают в даче взятки вместе с Микитасем, чтобы судебный эксперт предоставил нужное им заключение, которое бы позволило похоронить "квартирное дело".

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