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Суд не смог избрать меру пресечения Татарову: что произошло

28 декабря, 13:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Без прокуроров невозможно было рассматривать ходатайство о мере пресечения

Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения подозреваемому во взяточничестве Олегу Татарову, который временно ушел с должности замглавы Офиса президента, на 30 декабря из-за неявки прокуроров. Соответствующее решение принял судья на сегодняшнем заседании.

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Сторона защиты отметила, что невозможно рассмотрение вопроса о мере пресечения без участия прокуроров, поскольку участие прокурора является обязательным. С этим согласился и судья.

"С целью уведомления прокуроров, которые являются процессуальными руководителями в этом производстве, суд постановил отложить рассмотрение ходатайства на другую дату", – сказал судья.

В результате судья назначил датой следующего заседания 30 декабря на 10:00.

Напомним, что сторона обвинения просила суд арестовать Татарова с возможностью внести залог.

Как сообщали новости "Сегодня", Татаров проходит фигурантом в деле "квартир Нацгвардии". Он подозревается в даче взятки вместе с Микитасем, чтоб судебный эксперт предоставил "нужное" им заключение экспертизы, которая бы позволила "похоронить квартирное дело".

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суд мера пресечения Олег Татаров

Источник: Сегодня

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